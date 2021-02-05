بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. إحتفالية لأسر شهداء الشرطة

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أقامت مديرية أمن القاهرة إحتفاليات لتكريم عدد من أسر

الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة



وقد تم خلال الإحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءًا لأمن الوطن.



ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.