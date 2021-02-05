باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي دعم لاعبي الفريق، ووضعه ثقته التامة لجميع اللاعبين وخصوصًا المدافعين.

ورفض باتشيكو أي انتقادات موجهة إلى محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، والذي وصفه بأنه أفضل المدافعين في مصر، ودائمًا ما قاد أبناء ميت عقبة إلى سكة الانتصارات.

وأكد باتشيكو أنه سيكون الداعم الأول للاعبيه وخاصة المدافعين، ضد أي انتقادات، وذلك بعد التعثر الأخير أمام غزل المحلة.

وكان الزمالك قد خسر في الجولة الماضية، أمام نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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