بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حالة من الشغف تعيشها الجماهير الأهلاوية على وجه الخصوص والمصرية والعربية على وجه العموم لمتاب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس  بشكل رسمي عن نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناتيها beIN Sports HD1 وbeIN Sports HD11 المشفرتين.

وقررت مجموعة قنوات بي إن سبورتس نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على قناتها المفتوحة beIN Sports HD، على أن يتولى علي محمد علي التعليق على اللقاء.

يذكر أن قناة بي إن سبورتس المفتوحة قد نقلت لقاء الأهلي والدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ويصتطدم الأهلي في الثامنة مساء الإثنين بفريق بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية وينتظر الفائز من لقاء بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكي.

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