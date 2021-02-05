وصول جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي

Advertisements

وصلت جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، لصلاة لأداء صلاة الجنازة عليه، جيث توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.



وحرص على حضور الجنازة عدد من نجوم الفن، كما نعى وفاته الكثيرين وتقام الجنازة بجانبل مستشفى دريم لاند في مسجد المروة.



يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.