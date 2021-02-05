وزيرة الهجرة تهنئ زوجين مصريين لمنحهما "وسام أستراليا" تقديرًا لخدماتهما في العمل الاجتماعي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد رؤوف يوسف وحرمه السيدة ثريا يوسف، المصريين المقيمين بمدينة ملبورن الأسترالية، لمنحهما "وسام أستراليا" لعام 2020 تقديرًا لخدماتهما الجليلة في مجال العمل الاجتماعي وسط الجاليات المصرية والعربية في ملبورن.

وخلال اتصال هاتفي أجرته سيادتها معهما، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للزوجين اللذان أسسا "نادي الحكماء الاجتماعي لكبار السن".

وقالت لهما: "إنكما تقدمان نموذجًا مشرفًا للقيم المصرية الأصيلة المتمثلة في المروءة ومساعدة الآخرين والتعايش والتسامح"، مضيفة أنها التقت بهما في زيارة سابقة إلى مدينة ملبورن الأسترالية.

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.

أما فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـ pcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

هذا وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https:forms.gleopmmSVtydAETfSjE6

كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

‏https:www.facebook.comMoemigegy

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 01062437210

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