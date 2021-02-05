وزير التعليم: هناك دول عربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه في بلادهم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وأطلقنا العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم لأبنائنا الطلاب".

وأشار شوقي، في بيان صحفي له اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر اون لاين، إلى أنه لولا الاستثمار الكبير في مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية في الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة.

واستطرد: "الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الإلكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم".

وأوضح أن نظام التعليم الياباني يسير بنجاح كبير جدًا، حيث تم فتح 43 مدرسة يابانية، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة.

وأكد أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يُحتذى به في الدول العربية، كاشفًا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.

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