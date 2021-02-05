عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية مشكلة كبيرة تصدرت للجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء وذلك فيما يخص الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة.

وفشل الجهاز الطبي في الحصول على بعض المستحقات المالية والتي تصل إلى عامين حيث علم الفجر الرياضي أن الجهاز الطبي لم يحصل على مكافأت الكونفدرالية 2019 والتي حصل عليها الفريق بعد الفوز على نهضة بركان.

وعلى الرغم من أن كافة الأجهزة واللاعبين حصلوا على تلك المكافاة من فترة إلى أن الجهاز الطبي لم يحصل عليها وحاولوا أن يطالبوا بها المجلس السابق لكنهم فشلوا في ذلك.

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