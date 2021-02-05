ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينفرد نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على نادي قادش بالجولة الواحدة والعشرين من عمر البطولة الاسبانية.


وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
1– أتلتيكو مدريد – 50 نقطة
2 – برشلونة – 40 نقطة
3 – ريال مدريد – 40 نقطة
4 – إشبيلية – 39 نقطة
5 – فياريال – 35 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة
7 – غرناطة – 29 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 26 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 23 نقطة
15 – إيبار – 20 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- أوساسونا – 19 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 17 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة

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