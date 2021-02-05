"الملا": تطوير ميناء الحمراء لتحويله لمركز عالمي لتداول البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط بهدف تحويله لمركز عالمي لتداول البترول، ومنفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار إستراتيجية تحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، مشيراً إلى أن العمل جار على زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء من 1.5مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل.





جاء ذلك خلال رئاسته، لاجتماع الجمعية العامة لشركتي ويبكو وبدر للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021 / 2022.





وأكد الملا - في تصريح اليوم الجمعة - على تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، وتهيئة كل الاستثمارات المطلوبة والدعم الفني والمالي من أجل تحقيق خططها لرفع الإنتاج والوصول لمستوى الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.





من جانبه أوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو للبترول، أنه من المتوقع استقبال وتداول 265 ألف برميل يومياً وشحن كمية قدرها 30 مليون برميل عن طريق التسهيلات بميناء الحمراء البترولي، مع إمداد معامل التكرير المصرية بكمية قدرها 66 مليون برميل من خلال خطوط الشحن البرية.





وقال مسعود، إنه يتم حالياً تنفيذ خطة طموح لزيادة معدلات انتاج الزيت الخام من حقل بدر-1 بهدف رفع الإنتاج إلى 1.8مليون برميل سنوياً بمتوسط 5 آلاف برميل يومياً.