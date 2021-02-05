محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال التطوير بميدان المديرية ومنطقة أسفل الكوبرى الجديد بالميدان، وذلك بعد انتهاء الأعمال التي شملت أعمال تجميل وتشجير وإعادة رصف وتخطيط للميدان وعمل دورانات وتغيير مسارات مرورية جديدة في اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية بعد الانتهاء من كوبري مزلقان المديرية، الذي ساهم في حل مشكلة مرورية ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الخالدين التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن أعمال تطوير ميدان المديرية، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة وتشجير وأعمال دهانات وكهرباء وتركيب أسوار وفواصل حديدية، ويتم تجهيزها لتكون بالشكل الأمثل، لاسيما وأنها تقع في الميدان الأشهر بالمدينة العاصمة الذي يستضيف فعاليات المراسم الخاصة بالأعياد القومية، نظرا لوجود النصب التذكاري لقبر لجندي المجهول داخل الحديقة.

جاء ذلك عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتناولت الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب المسجد موضوع "حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض" حيث أشار إلى أن القرآن الكريم قد بين صفات المفسدين والبغاة ومنها الكذب والتدليس وإدعاء الإصلاح والإرجاف في الأوطان ونشر الشائعات وبث الفتن والوهن بين الناس، حيث أورد القرآن الكريم الكثير من القصص والأخبار عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض والمرجفين فيها والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح وحذر من أخطارهم وشرورهم على الأديان والأوطان ومسيرة الإصلاح.
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين (صور)

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