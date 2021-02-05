ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز
الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:00 م
علي ماهر حلمي
ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم حتي الآن بعد مرور 21 جولة.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالآتي:
1- لويس سواريز.. برصيد 14 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 12 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 12 هدف.
4- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
5- جيرارد مورينو.. 10 أهداف.
6- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
7- روجر مارتي.. 8 أهداف.
8- ميكيل اويارزابال.. 8 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.
11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.
12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.
13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.
14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.
15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.