السيطرة على حريق نشب بمخزن أعلاف حيوانية بالشرقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز.

وتبلغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية بنشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات ملك (تاجر أعلاف- مقيم بدائرة المركز) وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات ورجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائىي.

وأضاف مشاهدة الأهالي لأحد الأشخاص والنيران ممسكة بملابسه على مقربة من المخزن وقيامه بخلع تلك الملابس وإنصرافه وتبين أنها بها آثار حريق وبداخلها ( إيصال استلام بطاقة تحقيق شخصية بإسم أحد الأشخاص).

وبتكثيف التحريات تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية لكثرة مديونياته وإقتراضه مبلغ مالي من أحد البنوك، وقيامه باللشتراك مع (نجله، خاله - مقيمان بدائرة المركز ) بالإتفاق مع ( أحد الاشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) على إضرام النيران بالمخزن للإستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ ( 4 ملايين جنيه ) فاستعان الأخير بكل من (عاملان– أحدهما الشخص الذى كان يرتدى الجاكت المعثور عليه - مقيمان بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ) لإضرام النيران بالمخزن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( مالك المخزن ونجله ) وتبين تواجد باقي المتهمين عدا أحدهما "هارب" بمستشفى الحروق بالشرقية، وتم التحفظ عليهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد ( 6 جراكن تحوى بنزين ) ووضعها داخل المخزن وتوجها رفقة باقى المتهمين للمخزن حيث قاموا بالدلوف لداخله وسكب البنزين وأضرام النيران وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق بالوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب.

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