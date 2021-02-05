إطلاق لائحة نقل السيارات والجمهور يشارك في اختيار لون مركبات السحب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وأتمتة النشاط على تلك المركبات، واعتماد ساعات العمل والراحة للسائقين، وتسهيل إجراءات التملك، إلى جانب تعزيز المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.


ودعت هيئة النقل الجمهور، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  إلى التصويت في اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات عبر الرابط: (https://tga.gov.sa/ar/votes).

وأكد صالح الجاسر  وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في وقت سابق أن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، كما سيكافح عمليات التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمستفيدين.

وأشار الوزير الجاسر،  إلى أن الوزارة ستواصل عملها في دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف أنشطة صناعة النقل.

واستعرضت الهيئة في ورش عمل عقدتها مؤخراً لائحة نشاط سحب المركبات التي حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد، حيث أن ملامح اللائحة متعددة الإيجابيات ومن بينها تحديد هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب؛ وستكون المركبات قريبا بألوان عاكسة لتسهيل التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة للنشاط، وتمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق، ومنع المركبات غير المخصصة من ممارسة النشاط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط:
https://tga.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/car-towing.pdf.

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الكلمات المفتاحية

مركبات السحب المملكه السعوديه

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