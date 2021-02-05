قصر العيني الفرنساوي: نسبة الشفاء من كورونا وصلت لـ95% (فيديو)

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي بجامعة القاهرة، إن عدد الإصابات التي تتوجه لمستشفى قصر العيني تراجعت، وكذلك قلت الحالات الشديدة، حيث وصلت نسبة الشفاء إلى 95%.





وأشار "الحديدي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الحالات الشديدة خلال الموجة الثانية أكبر من الموجة الأولى وهى التي يتم حجزها بالمستشفى، ونسبة الشفاء جيدة جدا، متوقعا تحسن الوضع الوبائي بعد توزيع اللقاحات خلال الفترة الماضية.



