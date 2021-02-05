كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم الجمعة بكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية، ومازال العمل مستمر على رفع الآثار الناجمة عن الطقس السيئ الذى شهدتة المحافظة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.

تمت الحملة، تحت أشراف مباشر من محمد أنور نائب رئيس الحى، واكرم السقا مدير الورشة الصناعية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللمحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، على أعقاب الطقس السيئ الذى شهدته المحافظة اليوم، بشأن التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.



وفى ذات الصدد قامت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة
المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم الجمعة بتكثيف اعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بنطاق الحى بشكل يومى على مدار ثلاث ورديات، تحت اشراف مباشر من نواب رئيس حى غرب المنصورة محمد أنور، وكريمة صديق عبد الغفار، ومنى المتبولى.

حيث تم الدفع بالمعدات بكافة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى خلال الوردية الصباحية للنظافة، حيث تم كنس ورفع الاتربة وتجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بمنطقة مساكن المجزر والمحمودية، ومنطقة شارع الجيش، ومنطقة سندوب، ومحيط مستشفى المنصورة الدولى ومساكن المرور، وشوارع العبور، وعبد السلام عارف، وشارع الترعة، والنخلة، والجلاء، وأحمد ماهر، وبورسعيد، وكلية الأداب، والجمهورية والمشاية السفلية بكافة الشوارع الجانبية.
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة
كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة

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