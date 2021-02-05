بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد استمرار أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئ علي جنوب سيناء فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، أمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.



كما تكون الرياح نشطة علي جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن الدرجات الحرارة، غدا السبت القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

