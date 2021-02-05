آخرهم إبراهيم عبدالعاطي.. ٤ مشاهير مصريبن توفوا في يوم

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على مدار الساعات الأخيرة، توفي عدد من المشاهير المصريين سواء بشكل مفاجئ أو بعد صراع مع المرض، ما أدى إلى انصدام المصريين بسبب العدد الذي توفى في يوم واحد.



سعد الجمال

وبدأ اليوم بوفاة النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عامًا.



يذكر أن سعد الجمال ولد في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.



ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.



عزت العلايلي

وبعدها بساعات توفى الفنان عزت العلايلى، وذلك عن عمر عن 86 عاما، وولد الفنان الراحل في حي باب الشعرية بالقاهرة، ومثل العديد من الأفلام في السينما المصرية.





وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.



أحمد مصطفى كامل

كما توفي أحمد مصطفى كامل، أحد أشهر علماء القراءات والمقامات للقرآن الكريم.



وبدأ أحمد مصطفى كامل رحلته مع حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات منذ الصغر، واصطحبه والده معه إلى مسجد في أحد الأيام، واستمع للشيخ مصطفى إسماعيل وهو يقرأ سورة الكهف.



ومنذ ذلك الحين – يقول كامل في تصريحات سابقة – وهو يستمع له، وعندما وصل إلى سن الـ16، قام بتسجيل قراءات الشيخ مصطفى إسماعيل بصوته، ووثق له 2200 قراءة مختلفة.





إبراهيم عبدالعاطي

وتوفي الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز، عن عمر يناهز الـ ٧٤ عاما.



وتوفي عبد العاطي عن عمر يناهز الـ74 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، قبيل إجرائه عملية في القلب، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عصر اليوم في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.



وقررت أسرته اقتصار العزاء على المقابر اتباعا للإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم والتكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



