"مصر للطيران" تسير 57 رحلة جوية غدا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسير 57 رحلة جوية، غدًا السبت، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين(ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5155 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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