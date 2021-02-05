الأرصاد تحذر أهالي سيناء بسبب حالة الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد كانت بصدد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ مساء يوم الأربعاء وامتد تأثيرها يوم الخميس لتشمل السواحل الشمالية، والقاهرة والكبرى.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيىء انحصرت في مناطق من شمال ووسط سيناء، حيث ستشهد هذه المناطق لأمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.



