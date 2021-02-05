الأرصاد تحذر أهالي سيناء بسبب حالة الطقس (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد كانت بصدد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ مساء يوم الأربعاء وامتد تأثيرها يوم الخميس لتشمل السواحل الشمالية، والقاهرة والكبرى.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيىء انحصرت في مناطق من شمال ووسط سيناء، حيث ستشهد هذه المناطق لأمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن باقي محافظات الجمهورية والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بمنأى عن سقوط الأمطار اليوم، محذرا المواطنين داخل سيناء عدم الخروج منها إلا بعد التأكد من فتح الطرق التي تم غلقها بسبب حالة الطقس، لافتا إلى أن طريق "الزعفرانة – العين السخنة" تم فتحع من ساعات قليلة.

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