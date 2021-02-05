غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحه أبنائنا الطلاب.. قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت الحملة عن غلق ( ٣ ) مراكز للدروس الخصوصيه بمنطقه المنشية وكفر الحوت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.





