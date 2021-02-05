الأهلي يستعد لبايرن ميونخ بدون راحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا  خفيفًا ظهر اليوم، في إطار ‏التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.‏


ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين اليوم بعد أداء مباراة ‏الدحيل القطري أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية.‏

ومن المُنتظر ان يواجه النادي الأهلي نظيره فريق نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين القادم على ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب مباريات الدور نصف نهائي.

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