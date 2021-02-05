الفيفا يؤكد أحقية الحدادي بتمثيل منتخب المغرب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مهاجم نادي إشبيلية، منير الحدادي، سيتمكن من تمثيل منتخب المغرب بشكل فوري، بعد أن وافقت لجنة أوضاع اللاعبين على تغيير الجنسية الذي طلبه الاتحاد المغربي.
أكد "فيفا" قرار اللجنة المعنية الذي يتيح لمنير الحدادي إمكانية اللعب مع منتخب البلد العربي، مسقط رأس أبويه، بعدما قبلت طعن الاتحاد المغربي على حكم محكمة التحكيم الرياضي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي كان يمنعه من تمثيل الفريق الوطني المغربي.
ولعب منير (25 عاماً) في 2014 الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخبي إسبانيا ومقدونيا الشمالية (5-1)، وهو الأمر الذي كان يمنعه نظريا من تمثيل منتخب آخر، لكونها مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".
ولأنه لم يكن قد أتم حينها عامه 21، رأى الاتحاد المغربي أن اللاعب بإمكانه تمثيل المنتخب العربي، وحاول استدعاءه دون جدوى لمونديال 2018، وبالمثل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوديتي السنغال والكونغو، لكنه لم يشارك بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي.
يذكر أن الحدادي سيظل يُعامل في بطولات الأندية القارية الأوروبية كلاعب إسباني، لأنه قضى كل مراحل تأهيله في أندية إسبانية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ 38 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

منذ 38 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع