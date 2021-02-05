هيئة الدواء تطلق حملة توعية للتعامل مع الآثار الجانبية لعلاجات السرطان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نظمت هيئة الدواء المصرية، الحملة الأولى للتوعية بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وذلك من خلال تقديم النصائح والإرشادات التي تساهم في السيطرة على الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الهيئة وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام.

ومن جانبه أشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الحملة تم إطلاقها على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك http:bit.ly3cGEUnt، وأنها ستستمر حتى نهاية فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن الحملة تهدف إلى التعريف بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان وما ينجم عنها من مشاكل في التغذية، كذلك إجراءات الاستعداد لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول وجود علاقة إيجابية بين المكملات الغذائية والأعشاب وعلاجات السرطان، وتقديم النصائح للتعامل مع الآثار الجانبية الأكثر تكرارا مثل القيئ والغثيان والإسهال والتهاب الفم وفقدان الشهية.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لهيئة الدواء المصرية، والذي أقره القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الهيئة، كذلك الالتزام المجتمعي تجاه المواطن المصري، من خلال العمل على الارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء

أخبار تهمك

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

منذ 42 دقيقة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع