الحرس الوطني الروسي يعلن صده لهجوم إلكتروني

أعلن الحرس الوطني الروسي اليوم الجمعة، أن موقعه الإلكتروني الرسمي تمكن من التصدي لهجوم سيبراني "DDoS" الليلة الماضية دام لأكثر من 3 ساعات.





وقال الحرس الوطني على موقعه الإلكتروني في بيان إن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، مضيفا أن الهجوم تم تنفيذه من خارج البلاد.





وأشار إلى أنه تم كذلك صد هجمات DDoS بنجاح في 23 و31 يناير الماضي، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة، وتبين أنها أجريت من أراضي عدد من دول الاتحاد الأوروبي.





وأكد أنه بات من الممكن التصدي لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكتروني السابق، الذي تم تنفيذه من الخارج على المؤسسة في صيف 2019.



