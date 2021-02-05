الحرس الوطني الروسي يعلن صده لهجوم إلكتروني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الحرس الوطني الروسي اليوم الجمعة، أن موقعه الإلكتروني الرسمي تمكن من التصدي لهجوم سيبراني "DDoS" الليلة الماضية دام لأكثر من 3 ساعات.

وقال الحرس الوطني على موقعه الإلكتروني في بيان إن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، مضيفا أن الهجوم تم تنفيذه من خارج البلاد.

وأشار إلى أنه تم كذلك صد هجمات DDoS بنجاح في 23 و31 يناير الماضي، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة، وتبين أنها أجريت من أراضي عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه بات من الممكن التصدي لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكتروني السابق، الذي تم تنفيذه من الخارج على المؤسسة في صيف 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم الكتروني روسيا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ 42 دقيقة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير إيراني: الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف طهران لم تنجح

المملكة المتحدة.. "كوربين" متوتر للغاية بشأن الانتخابات بعد الهجوم الإلكتروني

تعرض حزب العمال البريطاني لهجوم الكتروني

إيران تتعرض لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها

منع 43 ألف هجمة سيبرانية بالإمارات خلال شهر أبريل

الإمارات تتصدي لـ 100 ألف هجمة سيبرانية خلال يونيو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع