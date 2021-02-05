عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن القنوات المفتوحة التي ستتولى مسئولية نقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة ويُعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي يوم الثامن من شهر فبراير القادم.

وكان الأهلي قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزه على فريق نادي الدحيل القطري بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الدولي حسين الشحات.

في الوقت الذي أوقعت فيه القرعة بطل أوروبا في الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من موقعة بطل أفريقيا وصاحب الأرض فريق نادي الدحيل القطري والتي حسمها أبناء القلعة الحمراء.

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