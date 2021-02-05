من اغتيال ناصر لعتاب مبارك.. حكايات "العلايلي" مع الرؤساء ط

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هناك حكايات عدة جمعت بين الفنان الراحل عزت العلايلي ورؤساء مصر، أظهرت آراءه المختلفة بهم ومدى درايته بطبيعة كل رئيس عاصره.



وتوفي الفنان عزت العلايلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".





تمنى تجسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

دائما كان يعلن الراحل عزت العلايلي مدى حبه للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وصل الأمر تمنيه تجسيد فترة اولى الرئيس لمصر في أحد الأعمال الفنية، مؤكدا قبل رحيله أنه يتمنى المشاركة فى فيلم عن التغير الذى حدث فى مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى توليه الرئاسة وما بعد ذلك.





علاقة صداقة مع الرئيس مبارك

أما علاقته مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك فكانت أقرب إلى الصداقة، وخلال توليه الحكم دعا مبارك "العلايلي" إلى مأدبة طعام إلا أن الثاني لم يحضر بسبب وجوده خارج البلاد في الوقت الذي دعاه فيه الرئيس الراحل.



وعندما التقى مبارك العلايلي عاتبه لعدم تلبيته دعوة العشاء، فأوضح الفنان أسبابه، فما كان من الرئيس إلا أن يرد بأن عذر الفنان غير مقبول.



وروى اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كواليس هذا الموقف قائلا: "مبارك نادى على عزت وقاله يا عزت فاكر لما عزمتك على العشاء ومجتش، فرد عليه العلايلى وقال: يا ريس انت قولتلي الموضوع ده قبل كدة وأنا اعتذرتلك، فرد مبارك مجددا: أنا مش هنسى يا عزت".



اتهام باغتيال جمال عبدالناصر

وخلال مناهضته للاحتلال الإنجليزي تم الإعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال "ناصر"، وقضى عزت العلايلي 21 يوما في المعتقل.



وعن موقفه من ناصر، قال الراحل: "لم أكره عبدالناصر بعد هذه الواقعة، لأني كنت أعي جيدا أنه صاحب مشروع وطني، وكان طموحا قريبا من الشارع المصري، معتزا بمصريته، كما أنه أحدث نقلة كبيرة في تاريخ مصر، فيكفيه مجانية التعليم والمشروعات الضخمة، لهذا فأنا أؤمن به حتى الآن".