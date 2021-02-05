الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد شتاء دافئا، حيث أن درجات الحرارة في معدلها الطبيعي، فضلا على أن كميات الأمطار ليست كبيرة.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 26 درجة، موضحة أنه سيسود طقس دافىء نهارا، بارد ليلا.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إلى أن حالة عدم الاستقرار تعتبر انتهت مساء أمس الخميس، ولن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار نهائيا على القاهرة.

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