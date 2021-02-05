ضبط 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا داخل مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 5 أمبول "دوائى" والمستخدم في علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيه وبدون مستندات مجهولة المصدر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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