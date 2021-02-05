مكافحة الإرهاب.. أبرز قضايا "العسومي" مع الاتحاد البرلماني الدولي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
استكمالاً للمباحثات الموسعة التي يُجريها عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد في المجالات السياسية والبرلمانية فضلاً عن التعاون في النواحي المؤسسية والهيكلية، التقى رئيس البرلمان العربي مع دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي رحب وأثني على ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات البنَّاءة التي أجراها "العسومي" مع مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ومن قبله مع رؤساء فرق العمل وكبار الخبراء والمستشارين بالاتحاد.

وجاءت قضية مكافحة الإرهاب في مقدمة القضايا التي تم تبادل وجهات النظر بشأنها، حيث أعرب رئيس الاتحاد البرلماني على تأييده الشديد للاتفاق على آلية يمكن من خلالها أن يكون للبرلمان العربي دور وحضور فاعل في المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لتعزيز التنسيق بين المنظمتين بشأن هذا الملف الهام.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني في نشر قيم التسامح ورفض خطاب التعصب والكراهية باعتبار أن ذلك هو أساس مواجهة الفكر المتطرف الذي تسعى التنظيمات الإرهابية إلى نشره.

كما اكد "العسومي" للسيد دوارتي باشيكو أن البرلمان العربي يعتمد بشكل كبير في خطة عمله الجديدة على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، والتي بدورها تمثل مدخلاً بناءً لتعزيز حضور البرلمان العربي في أروقة الاتحاد البرلمان الدولي بما يسهم في خلق إطار ونهج جديد في التعامل مع القضايا العربية داخل أجهزة الاتحاد وخلال اجتماعاته السنوية، مشيراً إلى أن قضايا المرأة العربية وتمكينها تحتل أولوية متقدمة في الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي. كما استعرض "العسومي" رؤية البرلمان العربي تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، مشدداً على أن مواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية تأتي في مقدمة التحديات التي يوليها البرلمان العربي اهتماماً كبيراً في إطار تفعيل دوره في حفظ أمن وسيادة الدول العربية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن العرب يمثلون كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، ومن هذا المنظور، يكتسب التنسيق المستمر مع البرلمان العربي أهمية كبيرة في كل ما يتعلق بمجالات عمل الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة وكذلك في تناوله لمختلف القضايا العربية، مشيداً بالتوجه الذي أعلن عنه رئيس البرلمان العربي بشأن الاهتمام بقضايا المرأة، ومؤكداً على استعداد الاتحاد البرلماني الدولي للتنسيق والتعاون التام مع البرلمان العربي في هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات إلى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد العسومي على أن البرلمان العربي يعمل على دعم وحماية حقوق الإنسان، ولكنه يرفض بشكل تام توظيفها سياسياً من جانب أي طرف، سواء كان دول أو منظمات، لابتزاز الدول العربية واستخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجموعة العمل عالية المستوي للعلوم والتكنولوجيا التي تأسست مؤخراً بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح عادل بن عبدالرحمن العسومي أن البرلمان العربي سيبادر ويعمل على تدشين وقيادة آلية جديدة لمأسسة وتنظيم العلاقة والشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، تمهيداً لانضمام برلمانات إقليمية أخرى إلى هذه الآلية، بحيث يكون للتجمعات البرلمانية الإقليمية تواجد قوي ومؤثر داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما سيقود في النهاية إلى تحقيق نوع من التكامل والتنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية في التعامل مع كافة التحديات التي يمكن للبرلمانيين أن يكون لهم دور هام في معالجتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العسومي الدول العربيه اتحاد البرلمانات الدولي

أخبار تهمك

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يبحث مع جهازه المعاون خطة مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سياحة البرلمان: هناك زيارات ميدانية لمسار العائلة المقدسة

السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

تفاصيل زيارة رئيس البرلمان العربي لجمهورية جيبوتي

"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي

"العسومي" لـ "كاميل": ندعو العرب لتعزيز تواجدهم في جيبوتي (صور)

من داخل جيبوتي.. "العسومي": الدبلوماسية البرلمانية والرسمية وجهان لعملة واحدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

10:29 ص

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع