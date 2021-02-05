ضبط لص قتل خفير خصوصي حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية 

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفير خصوصي حاول منعه من  سرقة جرار زراعي بالغربية 

وتلقى مركز السنطة بلاغا من مالك لشركة للاستيراد والتصدير بمقتل خفير خصوصي داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م،  محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية وما تبين من وجود جثة 62 سنة مقيم دائرة المركز  وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث أمن العربية بأن وراء ارتكاب الواقعة؛  مزارع مقيم عزبة أبو طرطور دائرة مركز كفر الزيات - سبق اتهامه في قضية ضرب _ " من ذوي الإحتياجات الخاصة الصم والبكم ".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي المُستولي عليه بالقرب من مسكنه.

وتبين إصابته بجرح قطعي بإصبع يده اليمني ووجود آثار دماء متفرقة على الجرار.

 وبمناقشته من خلال الاستعانة بأحد خبراء التخاطب - اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه بتاريخ 31122020 توجه للشونة " محل البلاغ " وادعى رغبته فـي شراء بعض قطع الغيار وإنصرف من المكان وصباح اليوم التالي توجه للشونة ولدى محاولته سرقة الجرار حاول الخفير الخصوصي الإمساك به ومنعه فتعدي عليه بسكين فأودي بحياته وإستولي على (الجرار  - والهاتف المحمول الخاص بالخفير)- أرشد عن ( الهاتف المستولي عليه - الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الواقعة).

وقرر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بالقرب من محل سكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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