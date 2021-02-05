تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران استعدادًا لبايرن ميونيخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ‏انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة، على ملعب جامعة قطر في إطار الاستعداد لمواجهة بايرن ‏ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏
شهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏الدحيل التي أقيمت أمس وفاز بها الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة30 من ‏زمن المباراة.‏
يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية بعد الفوز على ‏الدحيل أمس في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية.‏

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