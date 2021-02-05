5 تحركات عاجلة من وزارة الهجرة بشأن المصرييين المتجهين إلى الكويت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ذكرت وسائل إعلام كويتية يوم الأربعاء الماضي أن دولة الكويت قررت منع دخول غير مواطنيها لمدة أسبوعين اعتبارًا من السابع من فبراير الجاري

وقد أصدرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدة توجيهات عاجلة للمصريين المتجهين لدولة الكويت.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز توجيهات وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج:

تأجيل السفر الى دولة الكويت:

طالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت الي تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.

العودة الى أرض الوطن:

وجهت وزيرة الهجرة رسالة عاجلة إلى المواطنين -المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق ٧ فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.

انهاء إجراءات سفر أكبر عدد:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه سيتم البدء في التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع.

تفعيل غرفه عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين:

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة.

وأشارت إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.

تسهيل دخولهم الي مصر:

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تسجيل اختبار pcr للدخول إلى مصر، وذلك في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

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