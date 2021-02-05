الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بجمعية الشهيد جورجيوس بأبي طاقية

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قام اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية بصلاة القداس الإلهي بمذبح جمعية الشهيد جورجيوس بأبي طاقية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة وباء كورونا.



وأثناء القداس الإلهي قام نيافته بتدشين أيقونة قبطية وكان القداس بدون حضور شعبي في ظل إجراءات الكنيسة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا