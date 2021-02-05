وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي



نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير عزت العلايلى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 5 فبراير عن عمر يناهز 86 عام وقالت ان الراحل له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للاخلاص للوطن وللفن فأحبه واحترمه الملايين واضافت انه صنع مجدا خالدا في تاريخ الفن المصرى باعتباره اسطورة فى التمثيل والاداء كما نجح فى تجسيد شخصيات توحدت مع الجمهور وتركت بصمات بارزة فى وجدان المجتمع ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . 



يشار ان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.



تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

10:29 ص

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع