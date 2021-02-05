تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع بمستشفى بنها الجامعي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مستشفى بنها الجامعي، اليوم الجمعة، تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية، والأوعية الدموية، لخدمة القليوبية، والمحافظات المجاورة.

تأتي تلك الخطوة، تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني، أن هذا الإنجاز يأتي متزامنا مع خطة الدولة 2030 للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، موضخا أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب، وأفضل من القسطرة في بعض الحالات، مشيرا إلى أنه يقوم بالتشخيص بمنتهى الدقة والحرافية الشديدة.

وأضاف الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يتم تحت إشراف فريق فحوصات القلب بالقسم، وهذا الفريق مكون من الأطباء، والفنيين، ومدرب على أعلى مستوى، موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.

أخبار تهمك

موسيماني يبحث مع جهازه المعاون خطة مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

10:29 ص

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع