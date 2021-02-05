تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع بمستشفى بنها الجامعي

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أعلن مستشفى بنها الجامعي، اليوم الجمعة، تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية، والأوعية الدموية، لخدمة القليوبية، والمحافظات المجاورة.



تأتي تلك الخطوة، تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.



وأشار الدكتور عمرو الدخاخني، أن هذا الإنجاز يأتي متزامنا مع خطة الدولة 2030 للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، موضخا أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب، وأفضل من القسطرة في بعض الحالات، مشيرا إلى أنه يقوم بالتشخيص بمنتهى الدقة والحرافية الشديدة.



وأضاف الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يتم تحت إشراف فريق فحوصات القلب بالقسم، وهذا الفريق مكون من الأطباء، والفنيين، ومدرب على أعلى مستوى، موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.