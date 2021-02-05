ضبط 14002 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 14002 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 201 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 692 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة


فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:
ضبط عدد 14002 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13886 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 116 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير 692 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط 201 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1240 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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