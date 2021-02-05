بكلمات مؤثرة.. هند صبري تودع الراحل عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة هند صبري على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"فقدنا اليوم إنسانا وفنانا كبيرا قدم مجموعة من أهم الأعمال التي شكلت وجداننا السينمائي كان فنانا مثقفا وواعيا بأزمات وطننا العربي الكبير وداعا الفنان الكبير عزت العلايلي".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

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