كشف ملابسات العثور على جثة مسجل جنائي وضبط مرتكبي الواقعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات العثور على جثة مسجل جنائي بالمنصورة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز المنصورة بالعثور على جُثة مسجل جنائي 31 سنة مقيم دائرة المركز وإتهام زوجته "ربة منزل سن20" لمسجلين جنائيًا "سنى 46، 38 مقيمان بذات الناحية" بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته، فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء إرتكاب الواقعة.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الماشية وأنهم بتاريخ الواقعة إستقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار.


وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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