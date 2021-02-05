رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه برغم من سوء حالة الطقس والأمطار، إلا أننا تعاملنا مع عدد من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، تحت مياه الأمطار، وانه قد اصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد " وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي تحت مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحي فيصل خلف محطة رفع صرف صحي الحرفيين بالسويس، وإصلاح كسر في خط 300 م بجوار مصنع الطوب بمنطقة السساتر.

وإصلاح كسر قطر 8 بوصه بقرية أبو سلطان، وإصلاح كسر بخط 4 بوصة خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر 4 كسورات قطر 200 مم وقطر 110 مم على عمق 3.5 متر بطريق المعاهدة بمنطقة أبو خليفة القنطرة غرب، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصه بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر بالقصاصين، وخط 4 بوصة بحي الزهور بمركز القصاصين، وإصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم البدء في أعمال تطهير وملس شبكات الصرف الصحي بمنطقة قرية ابوسلطان، وتم تسليك وتطهير شارع أسيوط ومنطقة سوق الخميس، وامام مسجد الرحمة بمدينه القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بخط عتاقه حتى شارع حسين حجازى، واستكمال الأعمال بمنطقة البلابسة حي ثان، ومنطقة حي السلام شارع المستشفى، وشارع رفاعه الطهطاوي، كما تم البدء بأعمال الملس والتطهير بشارع البحرى حتى تقطاع البحرى مع المشتل، وشارع مدرسة جمال عبد الناصر.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)
رئيس مياه القناة: أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار (صور)

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