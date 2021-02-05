وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء ورئيس 'الأعلى للإعلام' يؤدون صلاة الجمعة في شرم الشيخ

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ودكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، صلاة الجمعة في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.





وأدى الدكتور محمد مختار جمعة الخطبة، والتي جاءت تحت عنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض".



