وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء ورئيس 'الأعلى للإعلام' يؤدون صلاة الجمعة في شرم الشيخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:15 م
جانب من أداء الصلاة
جانب من أداء الصلاة
ميسون أبو الحسن
أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ودكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، صلاة الجمعة في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة الخطبة، والتي جاءت تحت عنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض".

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بحضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

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مختار جمعة محافظ جنوب سيناء كرم جبر شرم الشيخ الفجر

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