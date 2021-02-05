الزراعة: لدينا قوائم انتظار دولية لاستيراد منتجاتنا الداجنة (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن مصر متميزة جدا في الإنتاج الداجني، حيث تحقق مصر كتالوج السلالة الداجنة وفقا لكافة الشروط المطلوبة.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها أن تكون مصدرة للخارج، ولدينا قوائم انتظار كثيرة من دول عربية وأوروبية تريد استيراد كميات من المنتجات الداجنة.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة اهتماما غير مسبوقا، وتعمل على تذليل العقبات، لافتا إلى أن صغار المربيين يمتلكون من 60 إلى 80% من الثروة الداجنة والحيوانية بمصر.

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