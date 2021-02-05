طبيبة تكشف حقيقة طول مناعة لقاح كورونا عن المتعافين (فيديو)
الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:31 م
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إنه من المبكر أن نجزم بأن المناعة المكتسبة من اللقاحات أطول مدة من مناعة المتاعفين، مشيرة إلى أن قياس مدة فاعلية اللقاح يستلزم دراسات تستغرق مدة طويلة.
وأشارت "عبدالوهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أشخاص حصلوا على اللقاح وأصيبوا بالفيروس، مضيفة أن الالتزام بالاجراءات الاحترازية هى الحقيقة اليقينية المؤكدة حاليا عن تجنب الإصابة بفيروس كورونا.
ونصحت المواطنين تناول غذاء صحي، وشرب مياه بكميات كبيرة، والإكثار من تناول الخضروات، والبصل والثوم والجرجير، لرفع مناعة الجسم، لافتة إلى أن البنجر من العناصر الغذائية المفيدة جدا للجسم.