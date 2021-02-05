سموحة يخضع لمسحة «كورونا» .. وسامى يبدأ دراسة انبى قبل مواجتهه فى الدورى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الجمعة ، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق انبى ، فى مباراة الجولة القادمة  من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى مواصلة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب "أبناء حلمى طولان".


وكان المدير الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس باستئناء بعض العناصر الغائبة عن المشاركة فى المباريات والذين خضعوا لبرنامج تأهيلى خاص من اجل رفع معدل اللياقة البدنية قبل الدفع بهم خلال المباريات القادمة، خاصة فى ظل تلاحم المباريات هذا الموسم.


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة انبى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وشاهد أحمد سامى عدة مباريات فريق انبى الذى سيواجه يوم الإثنين القادم فى الدورى للتعرف على نقاط القوة والضعف خاصة وأن الفريق يقدم مستويات فنيه رائعة هذا الموسم وآخرها الفوز على بيراميدز، ويخطط مدرب سموحه للإستمرار نغمة الإنتصارات فى الدورى للدخول إلى المربع الذهبى، خاصة وأن فريقه يمتلك 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن انبى صاحب المركز الخامس فى الدورى العام.


وأيدى أحمد سامى ارتياحه الكبير بعد سلسلة العروض القوية التى قدمها الفريق مؤخرا فى الدورى عقب التدعيمات القوية التى تم ابرامها فى الميركاتو الشتوى الأخير خاصة مصطفى فتحى الوفاد من الزمالك والذى يقدم مستويات عاليه ونجح فى احراز 3 أهداف فى 3 مباريات متتالية ، اضافة إلى أدائه للمباراة كاملة بنفس القوة وهو ما ساعد الجهاز الفنى على تطوير أداء الفريق.


هذا وجدد أحمد سامى عقده للإستمرار مدربا لسموحه حتى عام 2022 وذلك بعد الجلسة التى جمعته مع فرج عامر رئيس النادى أمس وتم خلالها توقيع العقود الجديدة.

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