ضبط 135 قضية مخدرات وتنفيذ 49031 حكما قضائيا متنوعا



في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49031) حكما قضائيا متنوع بإجمالي (5610) محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

(170) حكم جناية.

(15101) حكم حبس جزئي.

(3290) حكم حبس مستأنف.

(23271) حكم غرامة.

(7199) مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (متهمان) ارتكبوا (2) حادث متنوع.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (135) قضية مخدرات بإجمالي (150) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (14٫778 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫207 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫631 كيلو جرام).

كمية من مخدر الاستروكس وزنت (675 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 1،165 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

كيمة من مخدر الشابو وزنت ( 370 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (378 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (55 جرام).

عدد (1891) قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (360) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26185) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (33) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 44 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهما) وذلك على النحو التالي:(1) بندقية آلية.(9) بنادق خرطوش.(2) طبنجة.(32) فرد محلي.(58) طلقة مختلفة الأعيرة.(148) قطعة سلاح أبيض.