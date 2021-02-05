جهود مكثفة لـ"الداخلية" لمواجهة موجة الطقس السيئ.. واستحسان من المواطنين (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تكثف أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمـواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

واعتمدت، العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

وكما تم وضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لا سيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية.

لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية. 
جهود مكثفة لـ"الداخلية" لمواجهة موجة الطقس السيئ.. واستحسان من المواطنين (صور)
جهود مكثفة لـ"الداخلية" لمواجهة موجة الطقس السيئ.. واستحسان من المواطنين (صور)
جهود مكثفة لـ"الداخلية" لمواجهة موجة الطقس السيئ.. واستحسان من المواطنين (صور)
جهود مكثفة لـ"الداخلية" لمواجهة موجة الطقس السيئ.. واستحسان من المواطنين (صور)

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