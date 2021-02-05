3 بشائر من "الصحة العالمية" بشأن لقاح كورونا.. تعرف عليها

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عدد من البشائر السارة أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا والجرعات التي سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة، واللقاحات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة، ضمن سعي المنظمة للقضاء على الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم.



90 مليون لقاح لأفريقيا

و أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا ستتلقى حوالي 90 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا في شهر فبراير أغلبها من "أكسفورد–أسترازينيكا".



وقالت تقارير إن معظم اللقاحات ستكون من لقاح "أكسفورد–آسترازينيكا-AZD1222" وأن منظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بمراجعة اللقاح ومن المتوقع ظهور نتيجة ذلك قريبًا.



لقاحات تظهر في القريب العاجل

وقالت المنظمة إنه في القريب العاجل سيرى لقاحات أكبر بكثير عن عدد اللقاحات الموجودة حاليا، وهناك لقاحات يتم إجراء تجارب عليها في مرحلتها الثالثة، والمنظمة تسعى للتوزيع العادل للقاح كورونا حول العالم.



لقاح فايزر وتحورات كورونا

وقالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح فايزر- بايونتك أثبت فعاليته ضد تحورات فيروس كورونا ولم يتم تسجيل إصابات به بعد تلقي اللقاح، لافتة إلى أنه لم يتم صدور أي قرار نهائي بشأن تأثير لقاح أسترازينيكا على الفيروسات المتحورة.



تصريحات للقاحي سينوفارم وسينوفاك

وأكدت أن لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينين سيصدر لهما تصريح الاستخدام الطارئ خلال الأسبوع المقبل، لاستكمالهما جميع الأوراق، منوهة أن لقاح أستزانكا تقدم بقاحيه المصنعين بكوريا الجنوبية والهند للحصول على موافقة الاستخدام الطارئ من المنظمة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

