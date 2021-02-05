بسبب كأس العالم للأندية.. تغيير موعد مباراة بايرن ميونخ في الدوري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس، أنه تقرر تقديم موعد مباراة هيرتا برلين وبايرن ميونخ المقررة الجمعة في الجولة الـ20 نصف ساعة عن موعدها لتبدأ الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وذلك ليتمكن الفريق "البافاري" من السفر بعدها إلى قطر لخوض مونديال الأندية.


وأفادت الرابطة في بيان "حتى نساعد في تنفيذ خط الوقاية المفروضة من الفيفا بشكل مثالي والتي تتضمن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، سيسافر البايرن إلى الدوحة مساء الجمعة بعد مباراته أمام هيرتا".


ومن المقرر أن يخوض البايرن مباراته الأولى في مونديال الأندية الإثنين المقبل في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي المصري والدحيل القطري المقررة اليوم


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