خبر فظيع.. هكذا علقت إلهام شاهين على وفاة الفنان عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة إلهام شاهين على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى.

وعلقت قائلة "خبر فظيع .. انا حزينه جداً جداً .. وداعاً صديقى الغالى و عشرة عمرى .. أنبل و أنقى و أجدع و أرق إنسان .. و فنان عظيم له بصمه خاصه جداً .. و مثقف رائع .. و بيحب فنه و بلده بكل جوارحه .. عزائى لعائلته .. و أعزى نفسى فى فقدان الغالى صديقى الحبيب .. القامه المحترمه عزت العلايلى .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. اللهم أمين".



توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

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