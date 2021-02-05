بكلمات مؤثرة.. سوسن بدر تنعي عزت العلايلي

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نعت الفنانة سوسن بدر الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .







وعلقت سوسون على الصورة قائلة :" وفاة الفنان القدير عزت العلايلي.. يارب هون الأيام الصعبة دي ..البقاء لله" .







توفى الآن الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.





حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.