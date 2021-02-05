بعد وفاته.. ننشر آخر حوار للفنان الراحل عزت العلايلى مع "الفجر الفني"

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*الفن هو أحد دعائم تكوين الدولة العظيمة.







*الفن أول شيء يتأثر بالوضع السياسي.







*لا أحب الاستماع إلى المهرجانات الشعبية.





*أعمال الفنان محمد رمضان فيها الإيجاب والسلب.





*أتمني المشاركة فى فيلم عن التغير الذى حدث قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.





فنان قدير عرف بأعماله المميزة والمختلفة واشتهر بتجسيد الأدوار التاريخية في الفترات العصيبة من تاريخ مصر، بدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام ١٩٦٢، ثم بعد ذلك انطلق في مجال التمثيل وقدم العديد من الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، ومن أبرز أعماله السينمائية "الأرض، الاختيار، السقا مات"، وآخر أعماله مسلسل "قيد عائلي" الذي تألق فيه وجسد الدور ببراعة كعادته.









أجري لـ"الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان عزت العلايلى قبل رحيله اليوم عن عالمنا بعد أن ترك بصمة مميزة فى مجال التمثيل، وخلال حواره مع الفجر تحدث عن تجربته الدرامية الأخيرة في مسلسل "قيد عائلي"، ودور الفن في المجتمع، كيف يؤثر الوضع السياسي على الفن، والأمنية الذى يتمنى أن يحققها، ورأيه فى النجم محمد رمضان.



وإلى نص الحوار:



في البداية.. كيف كانت تجربتك فى مسلسل "قيد عائلي"؟



التجربة مما لاشك جيدة وأنا سعيد بها، فالمسلسل قدم رؤية مختلفة وغير تقليدية، وناقش موضوع يخص العلاقات الأسرية والمخفيء منها، الذي لم يتحدث عنه أحد، وهذا الشيء هو الذى جذبنى للمشاركة.



وما مشاريعك الفنية الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



أنا حالياً فى مرحلة القراءة، وتم عرض على أعمال فى السينما والدراما، وأنا فى مرحلة الاختيار، لذلك لايمكن الإفصاح عنها حاليا إلا بعد التعاقد.



قدمت العديد من الأعمال الفنية.. ما أصعب الأدوار التى قدمتها خلال مشوارك الفني؟



كل الأعمال التى قدمتها بالنسبة لى كانت صعبة، فليس هناك دور سهل، لأنك مطالب بتوصيل رسالة معينة للمتلقي.



وما رأيك فى الوضع الفني حاليا فى مصر ؟ وما هو دور الفن فى المجتمع؟



الوضع الفني فى مصر مثله مثل غيره فى العالم لديه إيجابيات وسلبيات، والوضع الفني حاليا مختلف وبدأ يخطو خطوات جيدة، وكل زمن له وضعه، والفن هو أحد دعائم تكوين الدولة العظيمة، فالدول المتقدمة تعرف من وضعها الفني.





وهل الوضع السياسي يؤثر على الوضع الفني؟



بالتأكيد لأن الفن هو ظل المجتمع، والفن أول شيء يتأثر بالوضع السياسي.



وما رأيك فى المهرجانات الشعبية المنتشرة حالياً؟



لم أتابع ولا أحب متابعتها والاستماع لها.



وماذا عن مايقدمه محمد رمضان من أعمال فنية؟



أعماله الفنية مثل غيرها من الأعمال الفنية لها سلبيات وايجابيات.



وتعليقك على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى؟



هذا شيء محترم جدا، فكان لابد من وجود وزارة للإعلام، لتحسين الوضع الإعلامي.





في نهاية حديثنا.. ما الأمنية التي يتمنى الفنان عزت العلايلى تحقيقها بعد تاريخه الطويل فى عالم الفن؟



أتمنى تقديم فيلم عن التغير الذى حدث في مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى توليه الرئاسة وإلى الآن، وكيف نزل المصريون الشوارع ملايين لتأييده، أتمنى تجسيد كواليس هذه الرحلة.